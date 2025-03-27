Речник МЗС пояснив, чи буде ще один раунд переговорів між США та Україною

Україна очікує на продовження переговорного процесу зі США. Водночас наразі достеменно невідомо, коли представники Києва та Вашингтону можуть зустрітися у межах перемовин.

Про це у четвер, 27 березня, під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи можливість подальшого діалогу між сторонами, передає 24 Канал.

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Чи будуть переговори України та США

Георгій Тихий висловив упевненість у тому, що переговори з американською стороною триватимуть і надалі.

Ми переконані, що процес продовжиться і ще будуть зустрічі. Але точної дати я поки що назвати не можу. Але знову ж таки ми переконані, що цей процес буде продовжуватися,

– заявив він.

Нагадаємо, 25 березня у Саудівській Аравії завершилися переговори України та Росії за посередництва США, під час яких домовилися про перемир'я у Чорному морі та припинення ударів по енергоструктурі.

Тоді Володимир Зеленський анонсував нові раунди переговорів "найближчим часом", а міністр оборони наголосив на важливості додаткових технічних консультацій для ефективного впровадження домовленостей.