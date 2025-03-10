Ставки дійсно високі: Рибачук дав прогноз, чого очікувати від переговорів України і США

Переговори між української та американської делегаціями у Джидді – шанс нормалізувати відносини зі США. Але варто розуміти, що ставки тут дійсно високі.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що переговори України і США у Саудівській Аравії дають можливість хоча б якось "вирулити" ситуацію з Трампом. І наша держава відповідально підходить до цієї зустрічі.

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Чого очікувати Україні

Як наголосив Рибачук, вже були повідомлення, що Україна фактично пройшла певний тренінг від Великої Британії щодо того, як працювати з командою Трампа. Адже вони мають свої "особливості" ведення переговорів.

Тут все буде йтися не лише про підписання угоди. Можна вважати, що мінімальне завдання – підписати угоду про рідкоземельні метали та спільне видобування. Це дозволить відновити довірливі стосунки. У відповідь Україна очікує, що США відновлять військову допомогу. Хоча Трамп вже вчора заявив, що майже відновив обмін розвідданими,

– сказав Рибачук.

Найважливіше на цій зустрічі – зрозуміти, які контури мирного плану уявляє собі Дональд Трамп. Наразі він та його команда конкретно так і не говорили, як саме вони хочу завершити війну Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський добре знає про "червоні лінії". Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій частиною Росії чи на виведення військ, бо росіяни вписали їх до конституції. Не може бути й мови про зменшення Збройних Сил України.

Нагадаємо, 11 березня запланована зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Зеленський сказав, хто буде в українській делегації.