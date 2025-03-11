З огляду на шалений тиск Трампа: про що варто говорити Україні на перемовинах зі США

Між представниками України та США 11 березня відбудеться зустріч у Саудівській Аравії. На ній мають обговорити способи завершення війни, а також стратегічне партнерство.

Україна зацікавлена тільки в конструктивному діалозі з американцями. Як розповів 24 Каналу політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, на переговорах важливо, щоб сторони чули одна одну.

Дивіться також У Кремлі прокоментували майбутні перемовини України та США в Саудівській Аравії

Про що може говорити Україна на переговорах

На жаль, американська сторона упродовж тривалого часу не чула Україну. Перепалка в Овальному кабінеті це тільки підтвердила. Важливо, що в українській делегації будуть люди, які відповідають за військову частину переговорів. Мовиться про очільника Міноборони Рустема Умерова та заступника голови ОПУ Павла Палісу.

Це показує, що ми дивимось на ситуацію комплексно, а тема безпеки є для нас пріоритетом. Це стосується і угоди про мінерали,

– наголосив політолог.

Варто зауважити, що домовляючись з Демократичною Республікою Конго, яка має проблеми з Руандою, американці застосовують формулу – мінерали в обмін на безпеку. Але чомусь, коли мовиться про Україну, то віцепрезидент США заявляє, що для нас нібито краща економічна безпека, наявність американських грошей, а не військова присутність.

Ймовірно, саме стосовно цього будуть подальші перемовини. А також щодо обмеженого перемир'я, яке передбачає відсутність атак в морі, на землі та в повітрі й обмін військовополоненими. Таку ідею висував Володимир Зеленський.