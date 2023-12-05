Переговори України з Угорщиною скасовані: що знову не влаштовує Орбана
Джерело:Peter_szijjarto
Напередодні саміту ЄС, який пройде 14 – 15 грудня, мали відбутися переговори між Україною та Угорщиною. Проте українська сторона повідомила про скасування перемовин.
Україна ініціювала переговори з Угорщиною щодо закону про права меншин. Та згодом скасувала спілкування з колегами.
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Чому Україна відхилила переговори з Угорщиною
Напередодні саміту ЄС, де буде вирішуватись питання членства в організації, Україна ініціювала переговори з Угорщиною. Проте відклала розмову на деякий час. Про це згадує Європейська правда.
Ми відкриті до консультацій на високому рівні з Україною, але лише за умови відповідної підготовки. На жаль, ми не бачимо відкритості до цього з іншого боку,
– написав Петеро Сійярто.
Україна відреагувала на цю заяву, наголосивши на тому, що зацікавлена в переговорах і не хоче їх скасовувати. Але вимушена відкласти спілкування на наступний тиждень. Український уряд аргументує свою позицію тим, що має узгодити рішення щодо законодавства про права меншин.
Ініціювання переговорів з угорськими колегами підтвердила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Вона наголосила, що хотіла проінформувати очільника угорського МЗС Петера Сійярто щодо закону про нацменшини. Проте провести переговори вчасно не вдалось, адже уряд досі погоджує фінальний текст законопроєкту.
Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
- Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву, в якій запропонував відкласти питання про вступ України до Європейського Союзу. Він вважає, що це питання не відповідає інтересам Угорщини.
- Раніше Орбан також був проти початку переговорів щодо членства України в ЄС. Прем’єр Угорщини зазначив, що це чітка позиція країни.
- Наприкінці цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завітає до Франції. Еммануель Макрон сподівається переконати колегу в підтримці України щодо вступу до ЄС.