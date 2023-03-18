Потреби війська, наступ ЗСУ: Зеленський, Єрмак, Остін, Салліван поговорили про війну

Україна провела перемовини з представниками США. Говорили про ситуацію на фронті, необхідну допомогу Збройним Силам України.

Розмова відбулась по відеозв'язку 17 березня. У Білому домі заявили, що українська сторона розповіла, яка ситуація на полі бою.

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Що відомо про перемовини України та США

Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії,

– повідомили в Офісі Президента.

За їхніми даними, у розмові взяли участь глава ОП Андрій Єрмак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава Міноборони Олексій Резніков та інші. Зі сторони США – радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Окрім того, наприкінці до розмови доєднався Володимир Зеленський. Президент України розповів, що думає про звільнення наших земель від російських окупантів.

Українські офіційні особи надали оновлену інформацію про бойові дії та висловили вдячність за продовження надання допомоги США у сфері безпеки,

– заявили у Білому домі.

Політики також обговорювали подальше надання нашій країні необхідної допомоги. Зокрема, техніки, озброєння та боєприпасів.

У цьому контексті в США заявили, що незмінно підтримують Україну, її суверенітет та територіальну цілісність.

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