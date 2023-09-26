Не допустили втрати жодної позиції, – Залужний розповів про успіхи ЗСУ

Валерій Залужний розповів західним партнерам, як проходить захист України від повномасштабної агресії з боку Росії. Він назвав ситуацію на фронті контрольованою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. На перемовинах також був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

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Про що говорили генерали

Залужний поінформував американських генералів про перебіг оборонних та наступальних операцій.

Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед,

– зауважив він.

Головнокомандувач пояснив американським колегам, що зараз потрібно ЗСУ. Серед основних потреб він вказав ППО, артилерію та боєприпаси.

В кінці розмови Залужний подякував Марку Міллі за службу для України від особистого імені та від імені українських солдатів.

Що кажуть експерти про наступ ЗСУ

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у коментарі 24 Каналу нещодавно зауважив, що успіхи ЗСУ на полі бою налякали Владіміра Путіна. На його думку, через це російський диктатор наказав Сєргєю Шойгу якнайшвидше зупинити контрнаступ та вирішив зняти з себе відповідальність.

Нагадаємо, громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін заявив про важливість успіхів ЗСУ не тільки для України, а й для західної аудиторії. Адже це допоможе нашим союзникам підтримати додаткову допомогу, яка збільшується від США, коли буде голосування щодо бюджету.

Раніше російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський повідомив, що американці із задоволенням обговорюють успіхи ЗСУ. Зокрема їх зацікавила доля командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова після "бавовни" у тимчасово окупованому Севастополі.

Чарльз Браун незабаром стане наступником Марка Міллі. Він отримав посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів завдяки більшості голосів американських сенаторів.