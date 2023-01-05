Ердоган після Путіна порозмовляв із Зеленським: про що говорили лідери

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленський. Раніше він спілкувався з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Попередні переговори Зеленського й Ердогана відбулися у грудні. Сторони також провели телефонну розмову. Тоді лідери обговорювали можливе розширення зернового коридору.

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Зеленський поговорив з Ердоганом

Ердоган 5 січня зателефонував Зеленському. В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що під час розмови обговорили:

тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах,

питання "зернового коридору".

Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між Росією та Україною. Також він привернув увагу до зусиль з організації обміну полоненими та наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Обговорили з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути. Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру,

– розповів Зеленський після переговорів.

В Офісі Президента зазначили, що глава держави поінформував Ердогана про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Також лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Окрім цього, Зеленський відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків. Лідери виступили за подальше функціонування й розширення "зернового коридору".

Ердоган говорив з Путіним

У пресслужбі турецького лідера повідомили, що Ердоган під час телефонної розмови з Путіним обговорював війну в Україні та тему Сирії.

Президент Туреччини зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати.

Зокрема, він згадав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Кремлівський диктатор начебто "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" – за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги", які неодноразово озвучувалися, та буде враховувати "нові територіальні реалії".