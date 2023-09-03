Переговори Зеленського і Макрона: про що домовилися Україна та Франція

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Вони обговорили ситуацію в Чорному морі, захист України від агресії Росії та інші теми.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. У своїх соцмережах він зауважив, що Франція справді цінує свободу та допомагає її захищати.

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Що Зеленський сказав про переговори

Український лідер обговорив з президентом Франції кожен з напрямків на полі бою. Зеленський передав Парижу актуальні потреби України в обороні та подякував французьким партнерам за потужну підтримку нашої держави і постійну допомогу в розширенні можливостей ЗСУ.

Як завжди, ґрунтовна й конкретна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном,

– зауважив він.

Про що домовилися президенти

Лідери також обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та українській "зерновий коридор". Вони домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

Крім цього Зеленський повідомив про ще одну важливу домовленість. Україна та Франція працюватимуть над двостороннім документом щодо безпекових гарантій для нашої держави.

Також обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня,

– додав лідер.

За його словами, сторони також домовилися про участь Франції та її компаній в українському Форумі оборонних індустрій. Підготовка до нього зараз активно проходить.

Франція продовжує підтримувати Україну