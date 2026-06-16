Переговори з Путіним мають пройти до початку зими, інакше Росію чекає "важка зима", – Зеленський
Володимир Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next заявив, що нещодавно мав зустріч із російським олігархом Романом Абрамовичем. Він також повторив твердження, що пропонував запросити Володимира Путіна до участі в переговорах на саміті G7, попри те, що в Кремлі цю інформацію заперечують.
Про це йдеться в матеріалі The Guardian.
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Що сказав Зеленський щодо переговорів із Путіним?
Президент України наголосив на необхідності переговорів із російським диктатором до початку зими та зазначив, що потенційним майданчиком для них могла б стати третя країна – серед варіантів він згадав Швейцарію, Туреччину, США або держави Близького Сходу.
Як передає The Guardian, Зеленський також підкреслив, що минула зима була надзвичайно складною для України, і додав, що країна-агресорка теж повинна розуміти: легкого зимового періоду для неї не буде.
Росія має знати… що цього року у них теж не буде простої зими,
– підкреслив глава держави.
Варто зауважити, що Україна суттєво посилила інтенсивність і результативність так званих далекобійних санкцій. Під ударом дедалі частіше перебувають важливі об'єкти військового, нафтового й енергетичного комплексів країни-агресорки, які забезпечують воєнну машину Росії.
Зокрема, 16 червня після атаки безпілотників фіксували пожежу на Капотненському нафтопереробному заводі у Москві.
Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Франції відзначив ефективність ударів по ворожих об'єктах. "У них (у росіян, – 24 Канал) великі проблеми", – наголосив президент.
Йдеться про помітний дефіцит пального в Росії та на території анексованого Криму. Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов у коментарі 24 Каналу зазначив, що російські нафтопотоки умовно можна поділити на три основні напрямки, і на кожному з них активно працюють українські безпілотники.