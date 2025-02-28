У Білому домі зробили офіційну заяву щодо скандальної зустрічі Зеленського та Трампа

28 лютого переговори Зеленського та Трампа пішли не за планом. Президенти розсварилися просто перед камерами. У Білому домі прокоментували інцидент.

Після того, як перемовини лідерів достроково завершилися, на сторінці Білого дому в соцмережі "Х" з'явився допис: "Америка понад все". Пізніше на офіційному сайті теж опублікували "рефлексію" після зустрічі Зеленського і Трампа, передає 24 Канал.

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Реакція Білого дому на зірвані переговори

Так, у заяві Білого дому йдеться про те, що Трамп і Джей Ді Венс, мовляв, завжди стоятимуть на захисті інтересів американського народу і "ніколи не дозволять ним скористатися".

Зокрема в адміністрації Трампа апелюють до того, що, буцімто, 52 відсотки українців виступають за швидке завершення війни та готові заради цього на поступки територіями. Також у Трампа вказують, що, мовляв, у Зеленського визнавали нестачу у живій силі і дезертирство в українській армії. А сам президент України нібито визнавав, що світ перебуває на порозі Третьої світової.

Також робиться акцент на тому, що Трамп за першої каденції надав Україні протитанкові ракети "Джавелін", тоді як Обама надавав лише нелетальну допомогу, включно з ковдрами.

Крім того, у заяві критикують Зеленського за те, що він нібито брав участь в агітації проти президента Трампа під час передвиборчої кампанії у США, пригадуючи за його візит до Пенсильванії.