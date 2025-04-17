Зеленський анонсував зустріч української делегації зі скандальним Віткоффом

Українська делегація наразі перебуває у Парижі, де проводить зустрічі із союзниками щодо гарантій безпеки та міжнародного контингенту. Також українці візьмуть участь у переговорах за участі Стіва Віткоффа.

На брифінгу 17 квітня президент Зеленський підтвердив, що українці зустрінуться з представником Трампа Віткоффом, передає 24 Канал.

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Зустріч у Парижі

Сьогодні до Парижа прибула українська делегація у складі очільника МЗС Сибіги, глави Міноборони Умєрова та керівника Офісу президента Єрмака. Також пізніше до французької столиці прибули представники США – спецпосланець Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо.

Високопосадовці США вже мали розмову з Еммануелем Макроном, центром якої стала війна в Україні.

Володимир Зеленський розповів, що у Парижі відбуваються багатосторонні та двосторонні переговори на рівні радників з нацбезпеки, міністрів оборони та міністрів закордонних справ 4 країн – України, Франції, Британії та Німеччини.

"Буде зустріч всіх разом, включаючи представника США, пана Віткоффа", – додав президент.