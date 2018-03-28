Переговори щодо зони вільної торгівлі Україна – Ізраїль успішно завершені, – Порошенко
Українська й ізраїльська делегації погодили завершення переговорного процесу щодо Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.
Про це написав Петро Порошенко у Twitter.
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Угода про ЗВТ, за словами Президента України, надасть потужного імпульсу двосторонній торгівлі. Зокрема, відкриє на 80% ринок промисловості Ізраїлю для українських експортерів. А також для низки товарів агропродукції ввізні мита буде скасовано в рамках квот.
Після набуття угодою чинності українські виробники можуть без мит експортувати свої товари на ринок Ізраїлю. Чому це так важливо? Тому що Ізраїль – досить закритий ринок із високими ставками пов'язаного ввізного мита. Зокрема, це стосується сільськогосподарської продукції. Наприклад, на деяку м'ясну продукцію зв'язана ставка ввізного мита перевищує 280%,
– розповіла торговий представник України Наталія Микольська, пише інформагентство "Інтерфакс-Україна".
Микольська наголошує, що окрема категорія товарів підпадає під часткову лібералізацію. Зокрема, ювелірні вироби виключені з переліку товарів, на які поширюється дія документа.
Натомість Україна відкриває 70% ринку промислових товарів для ізраїльських виробників. А також скасовує мита на низку сільськогосподарських товарів і частково знизить тарифи на деякі сезонні овочі та фрукти з Ізраїлю.
Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів, що цей перелік не є вичерпним і угода про ЗВТ – довгостроковий документ і найближчим часом Україна розпочне переговори ще з однією країною. З якою саме наразі не зазначають.
Що таке ЗВТ? Це тип міжнародної інтеграції, при якій в країнах-учасниках скасовуються митні збори і податки, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором.