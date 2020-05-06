Переговори Шмигаля і Меркель відбудуться 12 травня: про що говоритимуть

Переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заплановані на 12 травня. Через пандемію перемовини відбудуться в режимі відеоконференції.

Цю інформацію підтвердила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер під час брифінгу 6 травня, повідомляє Укрінформ.

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В німецькому уряді пояснили, що мовиться про проведення відкладеного першого візиту глави Кабміну.

Які питання обговорюватимуть Шмигаль та Меркель

процес реформ в Україні,

стан виконання мінських угод , які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України,

, які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України, заходи, яких вживають їхні країни для подолання пандемії коронавірусу.

Відзначимо, що перший "віртуальний візит" Шмигаля в Берлін мав відбутися 20 квітня, але його перенесли через графік Меркель.

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