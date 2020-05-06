Переговори Шмигаля і Меркель відбудуться 12 травня: про що говоритимуть
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Переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заплановані на 12 травня. Через пандемію перемовини відбудуться в режимі відеоконференції.
Цю інформацію підтвердила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер під час брифінгу 6 травня, повідомляє Укрінформ.
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В німецькому уряді пояснили, що мовиться про проведення відкладеного першого візиту глави Кабміну.
Які питання обговорюватимуть Шмигаль та Меркель
- процес реформ в Україні,
- стан виконання мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України,
- заходи, яких вживають їхні країни для подолання пандемії коронавірусу.
Відзначимо, що перший "віртуальний візит" Шмигаля в Берлін мав відбутися 20 квітня, але його перенесли через графік Меркель.
Переговори глав МЗС "нормандської четвірки": про що домовились
- Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" 30 квітня провели відеопереговори.
- Про обмін і нові звільнення полонених. Міністри привітали передвеликодній обмін полоненими і обговорили ймовірність нового обміну. Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба під час переговорів заявив про необхідність звільнення усіх українців, яких незаконно утримують на території Росії та в окупованому Криму.
- Тристороння контактна група якнайшвидше обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої його буде запроваджено.
- Дипломати не оминули увагою й ситуацію, що склалася на тлі пандемії коронавірусу. Кулеба підкреслив, що для СММ ОБСЄ та міжнародного комітету Червого Хреста має бути "забезпечена повна та беззастережна можливість" доступу до окупованих територій України.
- Під час зустрічі глави МЗС домовилися провести нові переговори у форматі відеоконференції наступного місяця – в травні 2020 року.
- Міністри не обговорювали питання створення так званої Консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ, а тільки вислухали російську позицію щодо цього.
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