Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври до Православної Церкви України. Він заявив, що передати храми неможливо.
Олексій Данілов розповів, що ні Кабмін, ні інші українські відомства не приймали документів про перехід Києво-Печерської лави у ПЦУ.
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Данілов заперечує перехід Києво-Печерської лаври в ПЦУ
Напередодні на сайті ПЦУ з'явилося повідомлення, що 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут чоловічого монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української Православної Церкви.
Лавра – це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не приймав,
– сказав Данілов.
Він додав, що передати храми неможливо, тож "треба розібратися, що там відбувається".
В указі все прописано, що має статися,
– додав секретар РНБО.
При цьому він наголосив, що "якщо буде доведено, що ця організація співпрацює з РФ, вони будуть закриті та заборонені на території нашої держави".
Одіозному священнику з Лаври оголосили про підозру
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір",
- Під час досудового розслідування СБУ встановили факт протиправних дій одного зі священнослужителів і його спільників. Усі вони брали участь у службі, а інформацію підтвердили експертні дослідження.
- Нагадаємо, у листопаді 2022 року у мережі опублікували обурливе відео, зняте у Києво-Печерській лаврі. На опублікованих кадрах видно, як у святині моляться за Росію. Зокрема під час служби співали такі огидні слова: "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається Матінка – Русь".