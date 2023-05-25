У Кремлі хотіли висміяти перехід ПЦУ на новий календар, але сіли у калюжу

Прессекретар Путіна Дмітій Пєсков захотів похизуватися високим інтелектом та гострим язиком, коли реагував на церковні справи українців. Натомість у нього вийшло продемонструвати лише свою необізнаність.

Він розкритикував рішення ПЦУ про перехід на новий календар. Під час розмови з журналістами ворожих медіа представник Володимира Путіна спробував пожартувати, але вийшло це у нього невдало, передає 24 Канал.

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Що наговорив посіпака Кремля

Пєсков оконфузився з самого початку своєї заяви. Він назвав слово "вакханалія" російським, забувши або не знаючи про його значення та іноземне походження.

По-російськи, це вакханалія, це божевілля, на жаль,

– сказав він.

Далі прессекретар російського диктатора вирішив продемонструвати власну дотепність та почав, як він сам пояснив, говорити "жарти крізь сльози". Пєсков порівняв Україну з Молдовою та пожартував, що українці нібито відмовляться від своєї мови у майбутньому. Він запропонував почекати, доки ми не перейдемо на "американську мову" та не скажемо, що "більше немає української".

Як відреагували "хороші росіяни"

Росіяни прогнозовано стали біситися у соцмережах. Вони продемонстрували свою "релігійність" та "людяність", а також показали істине обличчя "духовних скрєп".

Загарбники почали називати українців "несправжньою нацією”, у священників ПЦУ – "сатаністами". Також лунали заклики бити "Калібрами" по церквах, каструвати парафіян та взагалі продовжити повномасштабне вторгнення до знищення останнього українця.

Через що в окупантів так сильно "запалало"