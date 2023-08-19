Переходили дорогу, вертались із церкви, були в транспорті: у МВС розповіли про жертв у Чернігові

Основні жертви ракетного обстрілу в Чернігові 19 серпня перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття.

За драмтеатром розташований великий парк, там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.

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Деталі від правоохоронців

Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття. Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом разом із поліцейськими почали надавати першу допомогу громадянам. На щастя, пожежна частина розташована неподалік – за 300 метрів.

Наразі правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків із першого по останній поверх – щоб упевнитись, що ніхто не зазнав дрібних поранень. У місті працюють додаткові патрулі задля уникнення можливих випадків мародерства.

В усіх будинках ліворуч і праворуч від епіцентру вибуху вибито шибки, тож треба уважно вивчити всю територію. Воєнний злочин Росії документують СБУ та Офіс Генпрокурора, Служба безпеки відкриває кримінальне провадження.

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Жертви та руйнування в місті

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, багато жертв поблизу зупинки громадського транспорту. Там зупинився рейсовий автобус для посадки і висадки пасажирів. У вихідний день у центральній частині міста завжди було людно.

Влучання відбулося у драматичний театр, через вибухову хвилю спалахнула пожежа в приміщенні господарського суду, пошкоджено будівлю Чернігівської ОВА. Також у центрі міста та на прилеглих вулицях пошкоджені інші будівлі, магазини, кав'ярні.

У святковий суботній день на Яблучний спас люди з кошиками поверталися з церков, гуляли містом… У цей час країна-терорист обстріляла місто й влучила по цивільному населенню!

– пише Лубінець.

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Що відомо про ракетний удар по Чернігову 19 серпня