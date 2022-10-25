У полі трупи і їх не забирають, – окупанти скаржаться, що їх посилають на "забій"
Джерело:ГУР МО
Росіяни жаліються родичам, що їх використовують як гарматне м'ясо. Зокрема, це відбувається на Донеччині.
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергову перехоплену розмову загарбником. Російський окупант жаліється дружині на ситуацію на фронті.
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Як воюють росіяни
Окупант закликає дружину звертатися у міноборони та прокуратуру. Він заявляє, що на поламаних танках їх відправляють на передову.
У нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас кричать, а ми нічого зробити не можемо. Вони посилають хлопців на забій. Тут просто в полі трупи й ніхто не дає їх забирати, – розповів загарбник.
Він додав, що їм майже не дозволяють дзвонити рідним.
Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео
Попередні перехоплені розмови вбивць
- Загарбник жаліється дружині на відсутність медичного забезпечення. Вона радила йому скористатися уринотерапією. Окупант подякував жінці – таке лікування йому допомогло.
- Вороги на Херсонщині панікують через контрнаступ ЗСУ. Окупант говорить, що хоче повернутися живим.
- Ворог також жаліється, що укомплектуванням на війну треба займатися самому, а росіяни відступають на всіх фронтах.
- Російські мобілізовані недовго перебувають на фронті. Зокрема, один з окупантів переймається, що 60 мобілізованих таємничо зникли майже одразу після прибуття.