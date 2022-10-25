У полі трупи і їх не забирають, – окупанти скаржаться, що їх посилають на "забій"

Росіяни жаліються родичам, що їх використовують як гарматне м'ясо. Зокрема, це відбувається на Донеччині.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергову перехоплену розмову загарбником. Російський окупант жаліється дружині на ситуацію на фронті.

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Як воюють росіяни

Окупант закликає дружину звертатися у міноборони та прокуратуру. Він заявляє, що на поламаних танках їх відправляють на передову.

У нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас кричать, а ми нічого зробити не можемо. Вони посилають хлопців на забій. Тут просто в полі трупи й ніхто не дає їх забирати, – розповів загарбник.

Він додав, що їм майже не дозволяють дзвонити рідним.

Розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

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