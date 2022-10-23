Коли мерзнеш і нема чим воювати: окупанти скаржаться на відсутність теплих речей

Командування окупантів не забезпечує їх необхідними речами. Крім цього, загарбники жаліються на радянську зброю.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони. Вони опублікували розмову окупанта з матір'ю.

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"Без бушлата, без спальника. Так нам сказали. Просили не брати з собою нічого зайвого. Я в шоку", – говорить росіянин.

Розмова загарбника з матір'ю: дивіться відео

Нової техніки нема

Мати окупанта сподівається, що він отримає хоч техніку. Проте, як заявив загарбник, можна сподіватися лише на все старе радянське.

Жодної нової техніки тут нема. Вчора привезли снаряди 1950 років, – сказав російський вбивця.

Ворог продовжує мародерити

В іншій перехопленій розмові від ГУР мати загарбника розповідає, що телебачення запевняє – у військових все є. Однак той заперечив.

"Ми вдягнуті у все х*хлятське. Все, що в х*хлів, коли займаємо їхні позиції чи знімаємо з трупів. Каски ці. На мені наколінники, підж*пник – все мародерське", – сказав окупант.

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