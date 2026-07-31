Венс зателефонував Зеленському: що обговорили політики

Президент України провів розмову з віце-президентом США. Політики обговорювали наслідки останньої зустрічі очільників України та США.

Зеленський схарактеризував її як позитивну та продуктивну. Про це він розповів у власних соцережах.

Що відомо про дзвінок?

Володимир Зеленський наголосив, що російські повітряні удари по країні не припиняються. Саме тому протиповітряна оборона – а саме перехоплювачі для систем Patriot проти балістики – залишаються основним пріоритетом.

Також сторони торкнулися теми наслідків російської війни для світових ринків та домовилися, що робочі команди будуть на постійному зв'язку для опрацювання всіх обговорених питань.