31 липня, 18:51
Оновлено - 18:57, 31 липня
Венс зателефонував Зеленському: що обговорили політики
Президент України провів розмову з віце-президентом США. Політики обговорювали наслідки останньої зустрічі очільників України та США.
Зеленський схарактеризував її як позитивну та продуктивну. Про це він розповів у власних соцережах.
Що відомо про дзвінок?
Володимир Зеленський наголосив, що російські повітряні удари по країні не припиняються. Саме тому протиповітряна оборона – а саме перехоплювачі для систем Patriot проти балістики – залишаються основним пріоритетом.
Також сторони торкнулися теми наслідків російської війни для світових ринків та домовилися, що робочі команди будуть на постійному зв'язку для опрацювання всіх обговорених питань.