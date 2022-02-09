Перекинуть війська до Польщі: США готуються евакуювати американців з України

9 лютого 2022 , 16:27
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Джерело:

The Wall Street Journal

У Пентагоні нібито підготували план щодо розміщення американських військ у Польщі. Це потрібно, якщо американцям в Україні знадобиться евакуація у разі нової атаки Росії.

Білий дім, за інформацією журналістів, вже схвалив план. Його розробили, бо адміністрація президента США хоче уникнути хаотичної евакуації, як було з Афганістаном.

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Війська хочуть розгорнути на кордоні України й Польщі

За твердженням видання, деякі військовослужбовці 82 повітряно-десантної дивізії, яких США раніше направили в Польщу, невдовзі почнуть встановлювати на кордоні з Україною "контрольно-пропускні пункти та наметові містечка".

Таким чином нібито готуватимуться до евакуації американців із території України.

Військові не заходитимуть в Україну

Так, американські військові не входитимуть на територію України. Однак вони мають забезпечувати матеріально-технічну підтримку та допомагати з можливою евакуацією. 

Зауважимо, наразі в Україні перебувають близько 30 тисяч громадян США.

Росія може захопити частину України, – ЗМІ

Видання вважає, що у разі нового вторгнення Росії "уряд і армія України навряд чи впадуть", як це було в Афганістані. Припускають, опираючись на слова експертів, що Росія може захопити частину України, а вторгнення "розтягнеться надовго".

Що цьому передувало

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Автор: Ольга Музика