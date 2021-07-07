Переліку немає, – у НАТО відповіли Зеленському щодо реформ для вступу

У НАТО відповіли на пропозицію Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона, аби стати членом Альянсу. Там заявили, що такого списку немає.

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай прокоментував пропозицію українського президента під час конференції з питань реформ в Україні.

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Реакція Альянсу на пропозицію Зеленського

Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство – тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії,

– зазначив Аппатурай.

Він наголосив, що не стверджує, що зв'язку між реформами та політичним рішенням немає – вони пов'язані. "Однак тільки виконання переліку умов самого по собі недостатньо", – уточнив спецпредставник генсека НАТО.

Аппатурай також додав, що не лише Україна повинна бути готовою до вступу в НАТО, але й Альянс має бути готовим до розширення.

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