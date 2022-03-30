Переломний момент, коли говорити треба про найголовніше, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 30 березня звернувся до українців. Президент наголосив, що наразі – переломний момент. Можна й треба говорити лише про найголовніше.

Зеленський зауважив, що сьогодні буде небагатослівним, повідомляє 24 канал. Немає багато часу, однак є дуже багато емоцій та ще більше завдань.

Зауважте Це наслідки роботи наших захисників, – Зеленський про "відведення" від Чернігова і Києва

Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і треба тільки про найголовніше,

– заявив Зеленський.

"Це не відведення, а наслідки роботи захисників"

Український лідер наголосив, що переговорний процес триває, але нараз це – лише слова без конкретики. Також звучать слова про начебто "відведення" російських військ від Києва та Чернігова і нібито зниження активності окупантів на цих напрямках.

Зеленський заявив: українці знають, що це – не "відведення", а наслідки вигнання, наслідки роботи українських захисників та захисниць.

"Ми нікому не віримо"

Президент наголосив, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. Україна готується до цього.

"Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І боротимемося за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", – заявив Зеленський.

Президент зауважив, що під час війни не має бути таких дискусій, до яких суспільство та політикум звикли у мирний час.

Зеленський наголосив: якщо хтось вважає, що начебто може повчати ЗСУ як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – безпосередньо вирушити на поле бою. Якщо ж не готові до реальних бойових зіткнень, то не варто починати повчати захисників та захисниць.

"Був складний дипломатичний день"

Президент розповів українцям, що 30 березня мав дуже активний та складний дипломатичний день. Підсумовуючи його, Зеленський виділив 3 пріоритети:

зброя для України;

нові санкції проти Росії;

фінансова підтримка для України.

Український лідер розповів, що мав тривалу та детальну розмову з президентом США Джо Байденом. Зеленський подякував за підтримку та наголосив: наразі – переломний момент. Штати мають підставити плече Україні та показати могутність демократичного світу.

"Якщо ми хочемо боротися за свободу разом, тоді ми просимо у наших партнерів. Якщо ми реально виборюємо свободу та захист демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний момент", –наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що мовиться про літаки, танки та артилерійські системи.

"Не буде санкцій – шукайте іншу роботу"

Зеленський наголосив, що Україна вдячна кожному, хто виборює її перемогу на різних фронтах. Водночас є ті, хто даремно витрачає час та працює лише на те, аби залишатися при посаді.

Український лідер наголосив: 30 березня він підписав указ про відкликання посла України з Марокко. Окрім того, повернули посла з Грузії.

"При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу… Шукайте, будь ласка, іншу роботу", – зауважив Зеленський.

Він також заявив, що чекає результатів роботи від представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки.

Зеленський також повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами України ще 122 захисників України. З них 23 – відзначені посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 30 березня: дивіться відео