Настав переламний момент у війні і військово, і дипломатично, – ОП

Велика війна, яку розпочала Росія проти України триває вже більш як два роки. Зараз наша держава наблизилась до важливого етапу, у якому відіграє роль як військова, так і дипломатична складова.

Особливо значущими стануть наступні кілька тижнів. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, що вказує на те, що у російсько-українській війні настав переламний момент.

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Злам у війні

Сьогодні настав переламний момент у війні і дипломатичної, і з військової точки зору. Тому що Росія використала свої можливості для проведення певних наступальних операцій. Хотіла довести, що у неї достатньо потужностей, але нічого подібного. Ми бачили на півночі Харківщини, що все це достатньо швидко закінчилось,

– зауважив Михайло Подоляк.

Російське угруповання змогло зайти на кілька кілометрів вглиб української території. Однак Сили оборони стримали ворожу навалу і зараз наступ росіян призупинився.

Щодо дипломатичної складової, то на неї зараз чи не найбільше вплине Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Саміт миру має показати, що існує право, що і це не на словах, а на ділі мають доводити світові лідери. Мають існувати механізми примусу, якщо хтось порушуватиме ці правила. Міжнародне право треба реформувати та створювати інші міжнародні інституції, які будуть дієвими", – наголосив радник голови ОП.

Михайло Подоляк також додав, що на Саміті миру мають зафіксувати такі тези:

Глобальних правил немає , їх треба переписувати.

, їх треба переписувати. Глобальних лідерів також немає . У нових правилах ці глобальні лідери мають переписати своє лідерство і взяти на себе відповідальність.

. У нових правилах ці глобальні лідери мають переписати своє лідерство і взяти на себе відповідальність. Міжнародне право треба модернізувати. Воно має отримати інструменти примусу. Якщо країни на кшталт Північної Кореї чи Росії продовжуватимуть свою агресивну політику, то мають бути за це покарані.

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