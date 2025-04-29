Військовий ЗСУ відповів, чи буде ефективним перемир’я на 30 днів

Поки Владімір Путін оголошує перемир'я з 8 по 10 травня, Україна пропонує припинення вогню і відмову від ударів по цивільній інфраструктурі на 30 днів. Саме це було б демонстрацією того, чи готовий Кремль до миру.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що для його ефективності потрібно кілька умов. Однак у перші кілька днів бойові дії точно не зупиняться.

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Чи буде ефективним перемир’я на 30 днів

За словами військовослужбовця, європейські країни підтримують українську пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів. Саме її спершу мав би прийняти й Кремль.

Мала б бути угода, де документально зафіксовано припинення вогню, механізми моніторингу і контролю над цим, зокрема допуск іноземних військ. Тоді ми зафіксуємо реальні конкретні терміни. Путін це ж нівелює,

– пояснив він.

Оголошення російського диктатора про перемир'я на 3 дні – волюнтаристське рішення, яке перечить логіці. Мусієнко зауважив, що малоймовірно, що позиція України 8 – 10 травня буде дзеркальною – якщо росіяни завдають ударів та здійснюють штурми, українські військові будуть діяти так само. Не виключено, що після 10 травня Путін відновить атаки.

Військовослужбовець зазначив, що встановлення режиму припинення вогню – це дуже складний процес, адже є багато питань, наприклад, рішення щодо розведення військ, відведення артилерії тощо.

Цей режим повинен бути дієвим. Однак не повинно бути ілюзій, що у перший його день все стихне. Думаю, на окремих ділянках будуть продовжуватись бойові дії. Це дуже крихка конструкція. Кілька днів – це не показник, усе буде поступово,

– підкреслив Мусієнко.

Він додав, 30 днів – це якраз той індикатор ефективності перемир'я. Лише за цей час можна буде побачити, чи воно спрацювало.