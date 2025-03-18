Трамп не розуміє головного про Путіна та Росію, що створює велику проблему

Президент США Дональд Трамп не розуміє, що погодження на вимоги російського диктатора Владіміра Путіна щодо перемир'я не призведе до завершення війни. Будь-які спроби домовитися з Росією не дадуть позитивного результату.

В історії є чимало прикладів, коли Москва не виконувала умови припинення вогню, що лише призводило до подальшої агресії. Таку думку 24 Каналу висловив політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Чого Трамп не розуміє про Росію

Політолог вважає, що Трамп і його команда погано розуміють суть путінської Росії. Його спроби трактувати слова Путіна "ми готові до перемир'я, але при цьому маємо 10 вимог" президент США сприймає не як відмову від реального припинення вогню, а як певний план, який нібито дозволить, виконуючи вимоги Росії, досягти фактичного завершення війни.

Але, як досвідчений перемовник, Трамп повинен розуміти, що коли одна зі сторін починає поступатися і погоджуватися на ультимативні вимоги, вони лише зростають. Путін може використати телефонну розмову з Трампом, щоб вимагати більше територій, більше обмежень для України.

Перемир'я, яке запропонували США, передбачає відсутність будь-яких умов з обох сторін. Якщо одна сторона ставить умови, а інша не може нічого сказати, то це не чесне перемир'я, воно не призведе до закінчення війни. Це лише підсилить російську агресію після його завершення,

– зазначив Максим Джигун.

Він сподівається, що Трамп все зрозуміє, проте це малоймовірно, адже в його уявленні взаємодія з такими сильними авторитарними лідерами, як Путін чи Сі Цзіньпін, передбачає, що домовленості без застосування сили є вигіднішими для США, ніж довга і витратна війна.

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Але після трьох років війни вже очевидно, що будь-які спроби домовитися з Росією і піти на її умови ніколи не приводили до хороших результатів. Багато разів до повномасштабного вторгнення Росія не виконувала умови припинення вогню, що лише призводило до подальшої агресії.

До слова, видання Bloomberg пише, що Путін може спробувати домогтися від США припинення військової допомоги Україні під час перемир'я, поки США і їхні союзники не погодяться на умови Росії.