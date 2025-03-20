Трампу потрібен політичний успіх: хто реально може контролювати дотримання перемир'я в Україні

Україна погодилась на ідею перемир'я на 30 днів, чого дуже сильно хоче Дональд Трамп. Однак для президента США важливий лише цей політичний крок.

Натомість подальші практичні механізми контролю припинення вогню США не цікавлять. Про це 24 Каналу розповів експерт "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексій Їжак, зауваживши, що цим будуть займатись навіть не окремі країни.

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Хто справді може контролювати перемир'я

Експерт пояснив, що поки що припинення вогню в Україні немає. Хоч наша країна погодилась на це, Росія підтримала ідею припинення ударів лише по енергетичній інфраструктурі.

Якщо ж повне припинення вогню буде, США будуть контролювати його політично. Адже Трампу потрібен саме політичний успіх, йому важливо почути і від України, і від Росії згоду на перемир'я. Якою буде реальна ситуація на лінії фронту – його не дуже цікавить.

А так, то дотримання перемир'я має контролювати міжнародна моніторингова місія. Вона має здійснювати моніторинг і в глибинні території з двох сторін. Однак на практиці, думаю, ніхто цього робити не буде,

– наголосив він.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує список об’єктів цивільної інфраструктури для захисту від російських атак, який передадуть США. Їжак зауважив, що такий список мав би бути і від Росії. Тоді експертні групи повинні були б сісти та узгодити списки.

Експерт додав, що існують шанси щодо зниження інтенсивності бойових дій. Однак вони будуть залежати лише від політичної доцільності. Поки що Вашингтон не має інструментів впливу на Кремль.

До слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк висловив думку про те, що політичні рішення вже є, але технічні моменти (як діятиме перемир'я, хто його контролюватиме, які об'єкти увійдуть до переліку) ще потрібно обговорити.