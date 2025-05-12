Росіяни штурмували на Куп'янському напрямку під час свого "триденного перемир'я", – ОТУ "Харків"

Російський диктатор оголосив "перемир'я" з Україною з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Попри це, окупанти проводили штурми – наші захисники знищили ворога.

Російські війська прогнозовано не дотримувались свого "перемир'я". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОТУ "Харків".

Дивіться також Зеленський чекає Путіна у Стамбулі: хронологія 1173 дня війни

Що відомо про порушення перемир'я росіянами

Українські захисники повідомили, що ворог прогнозовано не дотримувався перемир'я та атакував.

10 травня окупанти спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку,

– зазначили бійці.

Російські військові використовували мотоцикли, щоб швидше дістатись до позицій гвардійців. Бійці "Кара-Дагу" методично знищували окупантів-штурмовиків з використанням усіх доступних вогневих засобів.

Ворог атакував наших захисників попри "перемир'я з нагоди 9 травня" Владіміра Путіна. Росіяни обіцяли, що припинення вогню мало тривати від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 10 проти 11 травня.

У результаті російський натиск 10 травня було відбито. "десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою – тобто, до пекла", – повідомили захисники. Вони додали, що також були знищені дев’ять мотоциклів ворога.

Нагадаємо, що під час так званого "перемир'я" росіяни тероризували Україну та скидали КАБи на прифронтові території Сумщини. Окрім того, ворог вдарив по житловому будинку в Костянтинівці, що в Донецькій області.