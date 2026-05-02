Путін не хоче виглядати слабким: чи піде Україна на його пропозицію щодо перемир'я на 9 травня

Володимир Путін у розмові з американським президентом запропонував перемир'я 9 травня. Водночас Володимир Зеленський пояснив, що Росії потрібно припинення вогню, щоб провести парад. Однак також партнери просили Київ утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Але ж енергетичного перемир'я Україні ніхто не пропонував.

Публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, чи погодиться українська сторона на перемир'я, яке запропонував Кремль. Також у МЗС України зазначили, що не отримали офіційних пропозицій від Росії щодо перемир'я на 9 травня і вважають це піар-акцією та маніпуляцією.

Дивіться також Росія вимагає нового перемир'я: чого найбільше боїться Путін і чи справді річ у параді 9 травня

Чому Путін запропонував перемир'я?

"Наразі немає жодних причин думати, що Україна погодиться на будь-яке одностороннє перемир'я. Ми чудово розуміємо, чому Путін зараз шукає перемир'я, зокрема на 9 травня. Йому треба хоч якось провести свій парад, а є великі ризики, що навіть якщо він буде все робити для того, щоб захистити Москву і найближчі от околиці, без перемир'я він цього не зможе досягнути", – пояснив він.

Україна ж продовжить завдавати серйозних ударів по російських спроможностях, і тому паради, і святкування доведеться скасувати. Вочевидь, Путін, на думку публіциста, намагається видати перемир'я як певну постуку зі свого боку. Хоча всім чудово зрозуміло, що саме Росія зараз зацікавлена у перемир'ї в повітрі, а Україна – не дуже.

Тому Україна намагатиметься ухилитися від цього, щоб не сваритися з американською адміністрацією, тому що нам важливо зберегти можливість ударів по російській енергетиці. Адже для Росії вочевидь вони дуже болючі. І нам треба не давати росіянам заробити додаткові гроші на експорті нафти,

– наголосив Юрій Богданов.

Перемир'я, впевнений спеціаліст із стратегічних комунікацій, довше одного дня не буде. Також Україна не погодиться на жодне перемир'я в енергетиці, поки Росія не піде на нього. Тому тут компромісу не буде.

До того ж в адміністрації Дональда Трампа відсутня можливість тиску на Україну. Вона сама себе її позбавила, коли відмовилися надавати Києву зброю. Тому, як вважає публіцист, нам потрібно триматися позиції щодо того, що США мають тиснути на Росію і тоді буде мир.

Цікаво. Дональд Трамп заявив, що саме він запропонував Путіну оголосити "хоча б часткове перемир'я". Президент США припускає, що Кремль піде на нього.

"Вочевидь Путін вирішив зателефонувати Трампу не просто так, а саме після ударів по Туапсе, яке він сам і влаштував. Росія давно могла б закінчити цю війну і тоді у Туапсе та інших населених пунктах нічого б не палало. Тому Кремль намагається знайти якийсь спосіб, щоб зупинити українські удари і при цьому не виглядати слабким", – наголосив він.

Зверніть увагу! Морський термінал у Туапсе Краснодарського краю Росії 4 рази було атаковано дронами за останні 2 тижні. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, які росіяни гасили кілька днів. У Туапсе падали "нафтові дощі", а на поверхні моря з'явилась нафтова пляма.

Однак, за його словами, це вже майже неможливо. І українське керівництво це чудово розуміє. І тому продовжить енергетичний тиск на Росію.

Також, додав він, не варто йти на поступки США щодо перемир'я на 9 травня, особливо зважаючи на те, що Дональд Трамп вороже налаштований щодо України.

Що відомо про перемир'я на 9 травня?

Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію Москви щодо припинення вогню на 9 травня заявив про готовність до нього, але прагнув би дізнатися її подробиці. Український лідер доручив своїм представникам зв'язатися із командою Трампа та з'ясувати їх.

Проте президент впевнений, що важливо розуміти деталі перемир'я: чи це буде кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Водночас Україна наполягає на довгостроковому припиненні вогню.