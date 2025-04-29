Не вірить у російську ППО, – у ЦПД висміяли пропозицію Путіна про "перемир'я" на парад 9 травня
- Керівник Центру протидії дезінформації висміяв пропозицію Путіна про "перемир'я" на 9 травня.
- Коваленко заявив, що диктатор настільки не вірить у російську ППО, що боїться за свій парад.
Напередодні Путін оголосив про так зване "перемир'я" до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. У РНБО різко відреагували на чергову цинічну пропозицію російського диктатора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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Коваленко про "перемир'я" Путіна
Керівник ЦПД зауважив, так комічно, що кремлівський диктатор настільки не вірить у російську "Пе-Ве-О", що боїться за свій парад на 9 травня, і що на нього багато хто може не приїхати.
При цьому Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього,
– підкреслив Андрій Коваленко.
Напередодні лейтенант також констатував, що все, що не є всеосяжним припинення вогню, – це російська маніпуляція в інформаційних і військових цілях. Також спроба приховати наміри Москви продовжувати війну.
Яка позиція України щодо перемир'я на 9 травня
- Зауважимо, Володимир Зеленський відреагував на чергову цинічну пропозицію Владіміра Путіна.
- Український лідер констатував, що наша держава ще 11 березня відповіла позитивно на американську пропозицію повної тиші.Також Київ запропонував Росії у двосторонньому порядку припинити удари щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них. Також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень.
- Однак, Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути США.
- "Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня", – підкреслив Зеленський.
- Президент наголосив, що вогонь повинен бути припинений не на кілька днів, аби потім росіяни знову вбивали.
- "Негайне, повне і безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно. Це те, що може дати основу реальній дипломатії", – підкреслив Зеленський.