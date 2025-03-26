Вперше права Росії так обмежили, – військовий відреагував на перемир’я у морі

У Білому домі заявляли, що угода Росії та США усуне застосування сили в Чорному морі та гарантує безпеку судноплавства. Проте активні бойові дії в цьому регіоні припинилися ще у 2023, коли російський флот зазнав втрат та був змушений відступити з Криму.

Ні одна зі сторін не буде повністю задоволена виконанням їхніх вимог. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що і Росія, і Україна завжди матимуть претензії одна до одної.

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Хто отримає більше переваг від угоди

Апробація припинення вогню у Чорному морі є порівняно легшою, тому що бойові дії там не відбуваються з такою інтенсивності, як на суходолі.

Особисто для мене, найцікавішим стало те, що зараз Росія не має права діяти за межами східної частини Чорного моря, тобто за межами їхніх територіальних вод. Фактично вперше за стільки десятиліть права Росії так серйозно обмежили,

– підкреслив Іван Тимочко.

Можна припустити, що під час припинення вогню, Росія могла б спробувати зайняти "вишки Бойка", які вона втратила. Тобто є багато моментів, які росіяни хотіли б реалізувати у цих територіальних водах.

Також не треба забувати, що ворог має можливість діяти з району Кінбурнської коси й зберігає певний контроль над портами Одеси, Херсона та Миколаєва.

Якщо Росія втрачає там вплив, то ми можемо збільшити експлуатацію цих портів. Звісно, буде питання розмінування моря. Для того, щоб довести на практиці всі рішення пройде багато часу, до того ж залишається риторичним питання, чи дотримається Росія угод. Адже їх вона порушувала 190 разів.

Виникають додаткові нюанси

Друга ситуація полягає в тому, що свою частину Чорного моря серйозно контролює Туреччина. Вона має найбільший флот, бо Росія втратила свої кораблі. Також важливо, чи окупанти не застосовуватимуть під час перемир'я свою зброю, яка розташована у Криму, для ударів по материковій Україні. За цим потрібен серйозний контроль

США трактує цю угоду як політичне рішення для припинення бойових дій. Україна, яка є жертвою агресії, намагається максимально обмежити дії росіян у Чорному морі. А в майбутньому відштовхуватися від цього для припинення вогню в повітрі та на суходолі,

– зауважив Іван Тимочко.

Зараз українському суспільству дуже важливо бути обережними й не забувати, що війна далі триває. Варто залишатися консолідованими та допомагати армії, бо від росіян можна очікувати нових актів терору.