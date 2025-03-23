Російські пропагандисти відкрито висміяли Трампа, який домовився з Путіним про "перемир'я"

Російський пропагандист заявив, що на Заході вірять у "цирк" та навів у приклад заяву спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про готовність Росії до миру. В такий спосіб пропагандисти Кремля відкрито показують позицію США та висміюють Дональда Трампа.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Вашингтон хоче вірити в бажання миру від Москви. Однак Трамп все ж найближчим часом може опустити руки.

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Чому Трамп вірить Москві

За словами російського опозиційного журналіста, адміністрація Трампа продовжує говорити, що вірить Росії в її прагненні до миру, в її політичній поведінці видно прихильність до російського диктатора.

Їм (команді Трампа – 24 Канал) вигідно вірити Путіну. Адже якщо не вірити, то потрібно робити серйозні кроки, треба воювати,

– пояснив він.

Яковенко зауважив, що Україна потребує військової допомоги від США, тому Вашингтону легше натиснути на Київ, ніж на Москву.

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Він припустив, що Трамп, ймовірно, скоро вийде з заявою про те, що він мав хороші розмови з Володимиром Зеленським, з Владіміром Путіним, але вони не хочуть припиняти воювати, тому ця справа залишається за Європою.

Нагадаймо, що під час розмови Трампа з Путіним 18 березня російський диктатор підтримав ідею про взаємну 30-денну відмову від ударів по енергетиці. Водночас він відмовився під повноцінного припинення вогню через "недоговороздатності" Києва.