США не передбачили відповідальності за порушення режиму тиші між Україною та Росією, – Подоляк

Україна та Росія за посередництва США домовились про припинення вогню. У Офісі Президента розповіли, чи передбачена відповідальність за порушення.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що США не передбачили відповідальності за порушення режиму тиші між Україною та Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Путін – це людина ультиматумів, – Зеленський окреслив проблеми у діалозі з Росією

Потрібні механізми примусу

Представник Офісу президент пояснив, що Сполучені Штати Америки обережно підходять до переговорного процесу з Москвою. При цьому Трамп розуміє, що російська стратегія полягає у навмисному затягуванні часу.

Водночас він переконаний, що потрібні чіткі механізми примусу, адже без них Штати нічого не досягнуть у переговорах з Росією. Подоляк пояснив, що США намагаються використовувати лише політичні інструменти проте, на його думку, це не є неефективним підходом.

Під час переговорів у Саудівській Аравії між США, Україною та Росією досягли домовленостей про перемир'я у Чорному морі, яке контролюватимуть монітори з інших країн. У разі порушення Росією перемир'я США мають вжити відповідних заходів, щоб забезпечити виконання домовленостей.