Фатальний момент для Росії: які аргументи може мати Путін щодо перемир'я

Дональд Трамп анонсував свою розмову з Владіміром Путіним. На ній мають обговорити ідею 30-денного припинення вогню, на яку погодилась Україна під час зустрічі у Саудівській Аравії.

Під час переговорів у Джидді одразу говорилося про те, що Україна готова на перемир'я. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, тепер США мають переконати Росію пристати на цю пропозицію.

До теми Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

Які аргументи можна навести Росії

У ніч на 11 березня була рекордна з початку повномасштабної війни дронова атака на Росію. Це можна розглядати як аргумент для Кремля. Не виключено, що її погодили зі США, щоб потім було легше переконати Росію в потрібності перемир'я.

Це означатиме не лише поступки з російського боку, бо вони не стрілятимуть, але й з боку України. Адже вона продемонструвала, що може проводити масовані дронові атаки й дискредитувати російську ППО, бо БпЛА досягають мети,

– зауважив Іван Ус.

Це не означає, що Україна йтиме на ультиматуми Росії щодо визнання окупованих територій. Це лише перший крок, який полягає в тому, щоб не проводити взаємних обстрілів. Навряд чи окупанти погодяться на таку угоду, бо всередині країни великі очікування й ніхто не хоче давати Києву додатковий час.

З іншої сторони, дронова атака – це лише одна зі спроб вплинути на Росію. Ще є зняття санкцій, адже проблеми в економіці нікуди не зникли. За лютий 2025 року відбулося скорочення перевезень товарів на 20%. Зрозуміло, що це провісник кризи, оскільки на полицях стає менше товарів, через 1 – 2 місяці економіка це відчує.

Можливо, саме через перспективу послаблення санкцій Росія може погодитись на це перемир'я. Але, я думаю, що вони від нього відмовляться і тим самим дадуть аргументи адміністрації США, яка обіцяла допомагати тим, хто приймає перемир'я,

– підкреслив Іван Ус.

Чому Путін може не погодитися

Для Росії традиційна річ – погодитися на перемир'я і одразу його порушити. Тому важливо, щоб були чіткі індикатори будь-яких порушень, щоб Україна могла продемонструвати США, хто провокує конфлікт. Звісно, що відповіді на такі провокації також будуть.

Ще один аргумент, чому не погоджується Путіна, – це тому, що в Росії велика критика самої ідеї перемир'я,

– додав Іван Ус.

Ізраїльський журналіст після суперечки Трампа і Зеленського сказав, що потрібно розглядати 2 сценарії того, що сталося. Перший – все було так, як всі побачили. Другий – це театральна гра, яка має свою мету.

Вона полягає в тому, що Росія, бачачи критику України, почне вибудовувати стосунки зі США. Між ними вже були переговори. На цьому тлі Китай відреагує дуже негативно, зважаючи ще й на те, що росіяни з американцями обговорюють, як не пустити Китай в Арктику.

Можливо, вся ця гра для того, щоб Кремль зіпсував відносини з Китаєм, а, враховуючи, що саме вони допомагають російській економіці триматися під тиском санкцій, – це може бути фатальним моментом для Росії,

– підкреслив Іван Ус.

Ба більше, Китаю не подобаються кроки Москви, які ведуть до зближення зі США. Ми бачимо, як швидко країна-агресорка вирішила відмовитися від співпраці з Пекіном і перейти на бік США.