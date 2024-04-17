Перемир'я не буде: чи спробує Путін зірвати Олімпіаду-2024

У Франції з 26 липня по 11 серпня відбудеться Олімпіада-2024. Еммануель Макрон запропонував оголосити перемир'я між Україною та Росією на цей період. Президент Франції надіється, що це питання також допоможе узгодити і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що зусилля європейських політиків домовитись з Владіміром Путіним, аби якимось чином його втихомирити – має сенс для України та світу. Він вважає, що ці країни намагаються стримати Путіна від божевільних дій проти України, наприклад, від спроб чергового масштабного наступу чи застосування тактичної ядерної зброї.

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Хто має вплив на Росію

Ігор Ейдман наголосив, що якби Китай зайняв жорстку позицію, то це б могло стримати Путіна. Олаф Шольц та Еммануель Макрон сподіваються, що їм вдасться переконати Китай це зробити. У Європи є важелі впливу на Китай, а в Китаю на Росію.

Китай не зацікавлений в ескалації війни (Росії проти України – 24 Канал) черед економічну вигоду, і навпаки – дуже зацікавлений європейським ринком. Це основа китайського експорту, тому Сі Цзіньпін намагається зберегти відносини з Європою,

– сказав політолог.

Перемир'я під час Олімпіади

Ейдман висловив думку, що "під час Олімпіади перемир'я не буде", адже Путін не задоволений, що російських спортсменів не допустили представляти країну-агресорку на Олімпіаді-2024.

Спорт для Путіна та російської пропаганди відіграє важливу роль. Ті російські спортсмени, які братимуть участь в Олімпіаді, будуть не тільки без прапора, але й ніяким чином не представлятимуть Росію. Це перший випадок, коли ні де-юре, ні де-факто російських спортсменів не буде на Олімпіаді,

– зазначив він.

Політолог з Німеччини припустив, що Путін може спробувати зірвати Олімпіаду, використавши терористів.

Якщо у Путіна є можливість зробити якусь шкоду тим, кого він не любить – то він це зробить. Якщо в нього будуть ресурси на здійснення терактів на Олімпіаді чи проти Чемпіонату Європи з футболу, який проходитиме в Німеччині цього літа, то він залучить ці ресурси,

– зауважив Ігор Ейдман.

Олімпійські ігри 2024 року та Росія