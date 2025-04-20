В ISW пояснили, навіщо Путін оголосив "великоднє перемир'я"

Путін нібито наказав офіційно зупинити всі бойові дії в Україні з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Диктатор цинічно зауважив, що хід перемир'я покаже, чи справді Київ готовий до миру.

Очільник Кремля заявив, що Росія "виходитиме з того, що українська сторона вчинить так само", водночас наказавши російським силам бути готовими "відбити можливі порушення перемир'я" з боку ЗСУ, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Що задумав Путін

Аналітики вважають малоймовірним те, що російські чиновники та військове командування ефективно передали інформацію про плани тимчасового припинення вогню передовим підрозділам або українській стороні до офіційної заяви Путіна.

З огляду на раніше зафіксовану практику з боку Кремля щодо так званого мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, можна припустити, що російські посадовці, ймовірно, планують і надалі висувати бездоказові звинувачення у порушеннях перемир'я з боку України.

У такий спосіб, Росія, ймовірно, використовує одностороннє оголошення тимчасового перемир'я для створення інформаційного тла, яке може бути використано як привід для подальших зусиль із підриву довіри до України.

Кремль також може використати голослівні звинувачення в порушеннях з боку України для дискредитації мирної ініціативи, яку США представили у Парижі 17 квітня.

Росія, ймовірно, намагається заручитися підтримкою з боку США й показати себе поступливим партнером у переговорах у відповідь на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що США можуть вийти з мирного процесу.

Нагадаємо, що США й Україна ще 13 березня спільно запропонували Росії негайне 30-денне повне припинення вогню, але диктатор та інші російські чиновники неодноразово відхиляли цю пропозицію. Реагуючи на "путінське перемир'я" Зеленський запропонував перетворити його на повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.