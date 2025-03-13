В ОП чітко відповіли, чи піде Трамп на поступки Росії заради миру

На переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню. Тепер, аби домогтися необхідних результатів, Дональд Трамп починає працювати з іншою стороною, тобто з Росією.

Як зазначив 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, Путіну доведеться робити вибір: грати у гру Трампа чи відхилити пропозицію про припинення вогню в Україні на 30 днів.

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Чи піде Трамп на поступки Росії

Подоляк зазначив, що Трамп максимально агресивно поводиться в інформаційному полі, спочатку тиснучи на партнерів, оскільки хоче мати синхронізовану позицію.

Після цього, пояснив він, Трамп починає достатньо жорстко працювати з іншою стороною. Адже результати можливі лише тоді, коли буде примушена Росія.

Він не піде на поступки Росії, тому що це питання глобального лідерства,

– заявив радник голови ОП.

Адже, за його словами, історично Росія є конкурентом США. А Трамп пропонує своє бачення, яке не збігатиметься з уявленнями Путіна.

Перед Путіним стоїть складний вибір

Радник голови ОП зауважив, що переговорний процес, який відбувся у Джидді, був вкрай ефективним. Українська делегація мала продуману логістику та аргументи. Це справило приємне враження на американську сторону. Тож є формула про 30-денне перемир'я, після чого будуть інші кроки.

Ця формула Трампа сьогодні на столі у Путіна,

– наголосив Подоляк.

Тож, додав він, Путіну доведеться робити вибір: або він грає у гру Трампа, підтримуючи формулу, або заявити про готовність продовжувати війну, допоки його не змусять її зупинити.

У Трампа ж, додав він, на кону стоїть репутація та політичне домінування. Якщо Росія брехатиме, обнулюючи репутацію президента США – наслідки для Путіна будуть дуже жорсткі.