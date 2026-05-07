Перемир'я не було: в ISW розповіли, як у Путіна пояснили свої цинічні атаки
- Кремль проігнорував оголошене Україною припинення вогню 6 травня та продовжив наступальні операції.
- Сама Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я.
Україна оголосила про припинення вогню у ніч на 6 травня у відповідь на російське "перемир'я", заплановане на 9 травня. Зеленський обіцяв його зберегти, якщо Росія відповість взаємністю.
Але Кремль увімкнув режим ігнорування, далі проводив свої наступальні операції та атаки і видав разюче пояснення своїх дій. Аналітики Інституту вивчення війни викрили цинічну стратегію росіян.
Як Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я?
Російські військові проігнорували односторонньо оголошене припинення вогню в Україні.
Кремль навіть звинуватив Україну у порушенні цього режиму, попри те, що й самі російські війська проводили бойові завдання після початку його дії 6 травня.
Російські та окупаційні чиновники усе твердили про удари по окупованому Джанкої у Криму пізно вночі 5 травня.
Хоч атака була здійснена ще перед початком українського одностороннього припинення вогню опівночі 6 травня, але це не завадило окупантам стверджувати, що Україна порушила власне припинення вогню. Відповідно окупанти цинічно не припинили свої атаки на цивільних.
Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню,
– наголошують аналітики.
Варто зауважити, що самі росіяни під час попередніх перемир'їв проводили удари та наземні операції аж до початку їхньої дії. Так було, наприклад, із 30-годинним зупиненням вогню у квітні 2025 року, перемир'ям на 9 травня 2025 року, а також великоднім періодом "тиші" у квітні 2026, коли окупанти стратили чотирьох українських військовополонених.
Росія також часто порушувала власні односторонньо оголошені припинення вогню.
Чи буде перемир'я на 9 травня?
В Україні наразі ще не ухвалили остаточного рішення щодо припинення вогню на 8 – 9 травня. Ключовим принципом залишається "дзеркальна відповідь" на дії Росії.
У коментарі для 24 Каналу Дмитро Литвин, радник керівника Офісу Президента, повідомив, що це означає, що подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті найближчими днями.
Росія ж всіляко намагається натиснути на Україну, аби не було ударів по параду на 9 травня. Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що це сакральна річ для російської пропаганди, а атака БпЛА стане справжнім ударом по іміджу Путіна як серед росіян, так і в усьому світі.
Путін просто не може скасувати парад, адже це є ідеологічною основою режиму. Водночас майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Україна скористалась моментом і оголосила перемир’я першою. Росіяни його порушили, і тепер Київ має повне моральне право атакувати у ці дні.
Що відомо про атаки Росії 5 – 6 травня?
Росія своїми безпілотниками та ракетами останніми днями вбила понад 20 осіб.
Зокрема, 5 травня вона вдарила по Запоріжжю. Там загинуло 12 мирних жителів та отримали поранення ще понад пів сотні.
На Донеччині окупанти завдали трьох ударів бомбами ФАБ-250 по Краматорську. Там вони вбили щонайменше 5 осіб та поранивши 12.
Увечері 5 травня російські війська запустили балістичну ракету по Дніпру. Жертвами удару стали 4 людини, а ще майже 20 – отримали травми.
6 травня унаслідок російського удару по дитсадочку в Сумах загинуло 2 жінки, 7 осіб постраждали. У будівлю дошкільного закладу влучили близько 10 БпЛА.