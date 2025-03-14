Чи зупинять в Україні мобілізацію у разі 30-денного перемир'я: у Раді відповіли

Владімір Путін нібито погодився із 30-денним перемир'ям, висунувши водночас нові умови. Диктатор хоче, аби у цей період Україна зупинила мобілізацію, а союзники припинили постачання їй озброєння.

Чи піде Київ на умови очільника Кремля відповів під час брифінгу секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Раді

Костенко запевнив, що в Україні не скасують ні мобілізацію, ні воєнний стан, адже йдеться про перемир'я на 30 днів, а не про мир.

Крім того, нардеп зазначив, що цей період "затишшя" Москва може використати для посилення військового потенціалу і дестабілізації України зсередини.

Також чиновник нагадав, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню ще до повномасштабного вторгнення. Наразі проконтролювати дотримання домовленостей буде дуже важко, адже інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів. Це означає, що ворог може вдаватися до різних провокацій, у відповідь на які Сили оборони будуть змушені братися за зброю.