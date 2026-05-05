Ми продовжимо його, – Буданов назвав умову для утримання перемир'я

У разі дотримання умов взаємного припинення вогню з російського боку Україна буде готова продовжити режим тиші задля відновлення безпеки та збереження життів.

Про це заявив керівник Офіса президента Кирило Буданов.

За якої умови продовжать припинення вогню?

На думку українського високопосадовця, нещодавно запроваджене Києвом перемир'я демонструє щире прагнення до миру, оскільки воно не пов'язане з жодними символічними датами, а спрямоване на намір убезпечити людей.

Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру,

– повідомив він.

За словами Кирила Буданова, рішенням стосовно встановлення перемир'я український президент Володимир Зеленський відкрито продемонстрував міжнародній спільності свою позицію, спрямовану на мирне врегулювання.

Тепер, на його думку, подальший розвиток ситуації залежить від дій Росії, і чи готова Москва підтвердити свої заяви про збереження людських життів на практиці. Україна уважно відстежує дії ворога і готова до будь-яких сценаріїв.

Що цьому передувало?

Напередодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про встановлення тимчасового перемир'я на 8 – 9 травня на тлі святкування Дня перемоги, щоб забезпечити спокійне проведення параду, який відбудеться у Москві.

Водночас у Росії пригрозили ударами по Києву. Начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко стосовно цього вважає, що подібні заяви є черговими маніпуляціями та спробами тиснути інформаційно.

Відразу після цього президент України Володимир Зеленський повідомив про встановлення режиму тиші, яке триватиме з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Він наголосив, що українська сторона діятиме дзеркально дії окупантів.

Зауважимо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював у коментарі 24 Каналу, що така часова відмінність у запровадженні режиму тищі має продемонструвати реальну готовність Росії до припинення вогню.