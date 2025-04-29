Чи близько перемир'я: Кремль на тлі зустрічі Трампа та Зеленського надіслав чіткий сигнал США

За останні дні відбулись події, що можуть свідчити про імовірне наближення перемир'я в Україні. Насамперед це коротка зустріч президентів України та США у Ватикані 26 квітня. Також важливу заяву зробили в Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зазначивши, що наразі наближення сталого перемир'я в Україні виглядає фантастичним. Проте певні кроки на шляху до нього здійснюються. Також у виданні The Telegraph зазначають, що зараз, імовірно, сторони найближче підійшли до досягнення повного припинення вогню в російсько-українській війні, ніж будь-коли з 24 лютого 2022 року.

До теми Трамп заявив, що Путін має припинити стріляти та сісти за стіл переговорів

Трамп не має зовнішньополітичних успіхів

Постернак назвав дуже значним та важливим моментом факт зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, які змогли поговорити віч-на-віч, без радників та взагалі без сторонніх осіб.

Тому, за його словами, у більшості українських та західних експертів позитивні враження від розмови президентів. Також допис Трампа, в якому він натякнув на можливість вторинних санкцій проти Росії напевно є результатом зустрічі у Ватикані.

Імовірніше за все до 29 квітня Трамп намагатиметься представити свої певні успіхи у зовнішній політиці. І я не заздрю його спічрайтерам, яким доведеться писати про це, адже суттєвих зовнішньополітичних успіхів він наразі не має,

– наголосив політолог.

Паралельно в Росії зробили низку цікавих заяв. Зокрема, нібито щодо виведення українських військ з території Курщини. Проте Україна не визнає цього факту, тому росіяни, імовірно, вчергове створили інформаційний привід та зручний наратив, щоб використати його в своїх геополітичних цілях.

Мета цієї заяви, на думку політолога, – дати США сигнал, що начебто в Курській області все спокійно, і росіяни готові до повного всеосяжного перемир'я. Раніше Путін постійно натякав, що ніколи не погодиться на припинення вогню, якщо українські Збройні Сили перебуватимуть на території Курщині.

Тепер у віртуальній фантазії Путіна ЗСУ там нібито немає, а це може означати можливість більше тривалого терміну припинення вогню – наприклад, на 30 днів,

– пояснив Олег Постернак.

Тому, за словами політолога, виходячи з усіх дій, що відбуваються, припинення вогню дуже близько. Ймовірно, невдовзі воно відбудеться, і війна повною мірою зупиниться на тимчасовий період.

Зазначимо, що ексспівробітник СБУ Іван Ступак прокоментував, що російське міноборони відзвітувало Владіміру Путіну про нібито його повний контроль у Курській області. Однак російські пабліки спростовують ці дані. Ступак сказав, що існує термін "військовий кредит", коли території беруть авансом на папері, щоб прозвітувати нагору. Після цього окупанти на полі фронті вдаються до "м'ясних штурмів", щоб швидко "наздогнати на землі те, що вже є на папері".