Ми не мали ілюзій, – офіцер артилерії розповів, яким було "великоднє перемир'я" на фронті

Росія напередодні Великодня оголосила 30-годинне так зване перемир'я. Однак самі ж окупанти використали його для того, щоб покращити свою ситуацію на полі бою, зокрема, налагодити евакуацію, підвези боєприпаси, провізію, медикаменти.

Також, використовуючи тимчасове припинення вогню, Кремль намагається обдурити Захід, звинувачуючи Україну в порушеннях перемир'я. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що під час "великоднього перемир'я" росіяни ні на мить не спиняли обстріл принаймні на ділянці, яка перебуває у зоні відповідальності підрозділів його бригади.

Важливо "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту

Ворог максимально використовував свої сили

Назаренко наголосив, що окупанти діють методом – чим більша брехня, тим скоріше в неї вірять. Всі диктаторські режими використовували цю брехню для того, щоб маніпулювати суспільною світовою думкою.

Офіцер артилерії нагадав, що 10-денне перемир'я у влітку 2014 року сепаратисти використали для того, щоб залити бетоном свої блокпости, окопатися, укріпитися підтягнути резерви.

Така саме історія була наприкінці літа 2014-го після е трагедії в Іловайську. А потім у лютому 2015 року, коли відбувалося Дебальцівське оточення, за його словами, ворог дотримався перемир'я рівно шість хвилин.

Я тоді перебував в тому оточенні і засікав час. За шість хвилин воно було порушено мінометним пострілом окупантів,

– наголосив Назаренко.

На тій ділянці фронту, де виконують завдання побратими офіцера з 4 бригади НГУ "Рубіж", окупанти під час так званого перемир'я продовжували артилерійські обстріли, застосовували танки для ведення обстрілів, дрони, скиди, міномети та вели активну розвідку. Також постійно відбувались стрілкові бої.

Ворог тиснув та максимально використовував свої сили,

– підкреслив Назаренко.

На решті території України, як відзначив він, були повітряні тривоги, удари по мирних містах, їх мешканцях. Ворог ні на мить не дотримується слів, які він очевидно робить на для того, щоб досягти пропагандистських цілей.

Водночас ми не мали ілюзій і прекрасно розуміли, що окупанти будуть використовувати будь-які інформаційні приводи, щоб вводити в оману, зокрема, міжнародну спільноту,

– наголосив Володимир Назаренко.

Тому завдання Збройних Сил України, на його думку, робити все можливе для того, щоб провокації росіян не мали жодного успіху.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко припустив, що "великоднє перемир'я" Росія, імовірно, використала не тільки як інструмент пропаганди, а і як можливість підготування російського війська до активних бойових дій до символічної дати – 9 травня.