Умєров назвав ключові результати переговорів між США та Україною

23 – 25 березня в Ер-Ріяді делегація США зустрічалася з українською і російською сторонами. Рустем Умєров розповів про основні здобутки.

25 березня увечері міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську технічну групу на переговорах в Ер-Ріяді, підбив підсумки зустрічі з американцями, передає 24 Канал.

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Результати переговорів в Ер-Ріяді

За словами Умєрова, у ході перемовин вдалося досягти 5 ключових результатів.

По-перше, всі сторони домовились забезпечити безпечне судноплавство, припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Умєров підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості. У такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

По-друге, всі сторони погодилися щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

По-третє, сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Також всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

Крім того, США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей,

– йдеться у дописі Умєрова.