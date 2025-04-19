Не вірте Путіну, ось "перемир'я", – житель Херсона показав палаючий будинок після атаки дронами

Владімір Путін 19 квітня оголосив про дводенне "великоднє перемир'я". На тлі обіцянки призупинити бойові дії на Україну продовжували летіти ворожі дрони.

Мешканець Херсону показав палаючу багатоповерхівку, яка відображає справжню чуть пропозицій диктатора, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Як Росія тероризує Херсонщину під час "перемир'я"

Так, близько 18:00 росіяни атакували багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона 8 FPV-дронами, внаслідок чого загорілись 7 квартир.

Один з жителів Херсону зняв на відео палаючий будинок, додавши красномовні коментарі.

Не вірте Путіну, тому що він бреше. Ось, бачте, "великоднє перемир'я". Ось таке "великоднє перемир'я у Путіна. По-путінськи,

– зазначив він.

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О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. Також о 19:12 ворожий FPV-дрон вдарив по Станіславу.

Удар по цивільному авто на Херсонщині / фото Олександра Прокудіна

Прокудін зазначив, що жодного затишшя не спостерігається. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці.

"Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку", – вказав він.

Зауважимо, за словами Путіна, "великоднє перемир'я" почалося о 18:00 19 квітня і закінчиться о 00:00 21 квітня. Однак обстріли та штурми на фронті як тривали, так і тривають.