Найбільша катастрофа Путіна: вирішальний козир Трампа може поставити Росію на коліна

Росія найближчим часом має дати відповідь щодо угоди про 30-денне припинення вогню, про яку домовились Україна та США 11 березня в Джидді. Дональд Трамп вже застерігає її, що у разі відмови від перемир'я, може натиснути на Кремль.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих груп Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що період взаємної симпатії між США та Росією закінчився. Тепер Трамп у разі відмови Путіна від 30-денного припинення вогню може зробити Росії дуже боляче.

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Відчули, що росіяни обвели навколо пальця

Буряченко відзначив, що Росія раніше через наративи своєї пропаганди транслювала, що саме Україна не хоче миру. А зараз цей аргумент нівельований мирними переговорами в Джидді і м'яч на полі росіян.

Якщо зараз Трамп продовжить підігравати російським наративам, це, на думку політолога, буде пас для демократів. І це може призвести до серйозної політичної кризи, через яку від Трампа може відвернутися навіть частина республіканців.

Трамп і його адміністрація напевно відчули, що росіяни обвели їх навколо пальця під час офіційних перемовин Росії і США. Коли команда Трампа і він сам згадували про "4% підтримки Зеленського", про "нелегітимність", розповідали, що він нібито "має піти з посади" і що Україна найближчим часом "не буде в НАТО",

– підкреслив директор Міжнародної асоціації малих груп.

США і так зробили багато чого для Росії навіть без підписання будь-яких документів. Однак тепер Сполучені Штати підвели її до того, що вона має відповідати, інакше проти неї будуть введені додаткові санкції, які остаточно поставлять на коліна російську економіку.

Зверніть увагу! В Білому домі зазначили, що спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня поїде до Росії, щоб схилити Кремль погодитись на перемир'я. Водночас в Білому дому відмовились пояснити, чи планує Трамп поспілкуватись з Путіним, щоб переконати його підтримати 30-денне припинення вогню.

Зараз може статися найбільша катастрофа Путіна, якщо Трамп, розуміючи, що Кремль може його кинути, не виконавши домовленостей, розвернеться і піде. Звичайно президент США повісить на очільника Кремля всю відповідальність за небажання діалогу і пошуку мира у війні, яку розпочала Росія,

– сказав він.

Трамп у відповідь може накласти санкції на російський енергетичний сектор, доєднавшись до обмежень, які обговорювались на саміті G7.

США тоді заблокували резолюцію щодо створення комісії з додаткового моніторингу тіньового танкерного флоту Росії. Проте це було тоді, коли Трампа та Путіна був певний цукерково-букетний період,

– наголосив Олексій Буряченко.

Якщо Путін не знайде необхідних аргументів і покаже свою неготовність до діалогу, тоді, на думку політолога, Трамп, схильний до імпульсивних вчинків, може зробити Росії дуже боляче.