"Я прошу вас зробити ці кроки": Зеленський назвав 4 очікування від союзників

15 березня відбувся віртуальний саміт "коаліції охочих", організований Британією. Президент Зеленський назвав заходи, які дозволять зробити перші кроки до припинення війни.

Володимир Зеленський під час зустрічі сказав союзникам, що варто передусім зробити, аби пришвидшити мир в Україні, передає 24 Канал із посиланням на текст виступу президента.

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Перші кроки до миру

Передусім, за словами президента, потрібно продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій. Їх, наголосив глава держави, потрібно не лише зберігати, але й посилювати.

Також союзники та Україна мають сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки.

"Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи", – наголосив президент. Зеленський наголосив, що мир буде надійнішим, якщо європейські сили матимуть підтримку США.

Крім того, президент підкреслив потребу інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у європейських країнах. Зеленський закликав не забувати про зміцнення ППО як в Україні, так і в інших країнах Європи.

Він попросив союзників використати зв'язки по всьому світу, аби об'єднати не лише Європу та "Велику сімку", але й усі інші країни заради миру.