Путін 17 березня "відповість" на пропозицію щодо перемир'я: Зеленський вказав на символізм дати

Україна погодилася із пропозицією США щодо повного припинення вогню на 30 днів. Росія тим часом не дала на це згоди. За словами Трампа, 17 березня Кремль нібито має уточнити свою позицію.

Під час спілкування з журналістами 15 березня президент Зеленський прокоментував заяву Трампа про "важливі новини щодо припинення вогню у понеділок", передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави підкреслив, що Росія навмисне затягує процес із перемир'ям, бо хоче покращити ситуацію для себе на полі бою. Щодо дати 17 березня, президент зауважив, що якби до чогось її прив'язував, то звернув би увагу на позаминулий рік.

Тоді 17 березня 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

"Я думаю, що в наступні дні у нас буде координація зі Сполученими Штатами Америки щодо наступних кроків", – сказав Зеленський. Він висловив сподівання жорстку і пряму позицію Трампа у разі, якщо Росія не погодиться на його мирну пропозицію.