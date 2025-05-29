На аеродромі "Оленья" зосереджено 40 Ту-22М3 та 11 Ту-95МС: для чого це росіянам

Станом на 26 травня на російському аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено 40 бортів Ту-22М3, 11 – Ту-95МС і 5 літаків Ан-12. Ймовірно, окупанти переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне.

Про це в четвер, 29 травня, повідомили в Defense Express, передає 24 Канал. Там звернули увагу на супутникові знімки, які публікують автори ресурсу AviVector.

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Що відомо про переміщення авіації

На тлі посилення ударів країни-агресорки по Україні стає актуальною будь-яка інформація, що стосується поточних можливостей російської стратегічної авіації.

За даними супутникових знімків 26 травня, на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС (що становить 20% від наявного флоту літаків цього типу) та 5 Ан-12 (які можна віднести до транспортної та морської авіації).

Супутникові знімки аеродромів з ресурсу AviVector: дивіться фото

У Defense Express звернули увагу на те, що ще в середині травня 42 Ту-22М3 були зосереджені на авіабазі "Белая" в Сибіру. Ба більше, стратегічна авіація Росії загалом має лише до 60 літаків цього типу.

Отже, за 2 тижні росіяни перегнали назад з аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж 4 десятки своїх ракетоносіїв. Це "виглядає по-своєму парадоксально", оскільки наразі країна-агресорка використовує Ту-22М3 для ударів по Україні вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками.

Окрім того, з наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС до ракетного удару по Україні в цей день було залучено лише 3 бомбардувальники.

Що може виглядати як реальне співвідношення можливостей стратегічної авіації Росії в плані "наявні літаки – реально готові до застосування",

– пише Defense Express.

До слова, на аеродромі "Енгельс" станом на 25 травня було одночасно 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 та 4 Су-34, а вже 26 травня – лише по 3 Ту-95МС і Ту-160 та 2 Су-34. Після проведення масованого ракетного удару 26 травня на "Енгельс" сіло одночасно 7 Ту-95МС, ще 1 літак цього типу полетів на аеродром "Оленья".

З цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів,

– зазначають аналітики.

Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нової атаки. Росіяни йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотних годинах для Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160.