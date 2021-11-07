Перемога 91-річної львів'янки над COVID-19, 50 мільйонів для дівчинки зі СМА – відео тижня

91-річна мешканка Львова Софія Голдак дуже важко переносила коронавірус, однак хворобу їй вдалося подолати завдяки вакцинації. У Львові також зібрали необхідні 50 мільйонів гривень на лікування 1,5-річної Вікторії Полюги.

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Вакцинована мешканка Львова поборола COVID-19

Софія Голдак заразилася коронавірусом у вересні 2021 року від онуки. Хвороба швидко прогресувала й дала ускладнення – повне ураження легень. Однак пацієнтка була вакцинованою, що дозволило вижити навіть після 10-денного підключення до апарату ШВЛ.

91-річна львів'янка поборола COVID-19: дивіться відео

У Львові зібрали 50 мільйонів гривень на порятунок дівчинки

На лікування Вікторії Полюги зі спінальною м'язовою атрофією гроші збирали всім Львовом. Допомогти їй може лише препарат Золгенсма за майже 2 мільйони доларів. Зібраних грошей достатньо, щоб розпочати лікування у США до кінця року.

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Захисники Оріхового потрапили під ворожий удар

На Луганщині проросійські найманці стріляють протитанковими ракетами по українських позиціях. Біля села Оріхове зруйнували спостережний пост та мало не вбили одного з бійців. Українські військові кажуть, у такий спосіб окупанти провокують ЗСУ.

Українські захисники розповіли про обстріли в Оріховому: дивіться відео

У Кабміні відбулися чергові ротації

Уряд 3 листопада замість Олексія Любченка призначив відповідати за економіку Юлію Свириденко. В "оборонку" замість Андрія Тарана призначили Олексія Резнікова, а на його місце в Мінреінтеграції – Ірину Верещук. Директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін наводитиме лад в Мінстратегпромі, звільнили також головного еколога Романа Абрамовського.

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На Закарпатті рятують рідкісних ведмедів

У реабілітаційному центрі "Синевир" прихистили 32 врятованих ведмедів. Ці тварини потребують допомоги, адже через людей перебувають під загрозою вимирання. На Закарпаття потрапляють і тварини з трагічною долею, наприклад ті, яких утримували заради розваг відвідувачів у ресторані.

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