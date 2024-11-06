Камала Гарріс звернеться до своїх прихильників у Вашингтоні після поразки Трампу

Після поразки від Дональда Трампа Камала Гарріс звернеться до нації та своїх прихильників. Віцепрезидентка США виступить із промовою з Вашингтона.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс готує звернення до своїх прихильників та американського народу після програшу на виборах. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на NBC News.

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Що відомо про звернення Гарріс

Виступ відбудеться у Вашингтоні у другій половині дня за місцевим часом, що буде у ніч проти 7 листопада за київським.

Зверніть увагу! Спочатку Гарріс планувала виголосити свою промову на території Університету Говарда, проте через поразку Дональду Трампу вона виступить в іншому місці.

За даними NBC News, співголова її передвиборчої кампанії Седрік Річмонд повідомив людям, що зібралися біля університету, що вони зможуть почути її звернення пізніше. Після цього, трохи розчаровані, вони розійшлися додому.

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