Орбан закликав до перегляду європейської політики щодо України після перемоги Трампа
Віктор Орбан заявив, що Європа повинна змінити підхід до підтримки України після перемоги республіканців у США. Він закликав європейських лідерів обговорити нову стратегію на саміті в Будапешті.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність перегляду європейської політики стосовно України у зв’язку з перемогою республіканців на виборах у США. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Magyar Nemzet.
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Що сказав Орбан щодо України
Виступаючи на саміті тюркомовних держав у Бішкеку, Киргизстан, він наголосив на важливості змін. Орбан зазначив, що зміна влади в Америці ставить під питання спроможність Європи самостійно підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому плані.
Зверніть увагу! Орбан підкреслив, що Європа потребує нової стратегії, а перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені вже на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Будапешті.
Прем’єр також висловив занепокоєння щодо майбутнього кредиту для України на суму 50 мільярдів євро, який мав бути спільно профінансований Європейським Союзом і США, згідно з домовленостями G7.
Орбан неодноразово критикував підхід ЄС до війни в Україні, стверджуючи, що стратегія Європи не є ефективною. На тлі заяв Дональда Трампа про бажання завершити війну Орбан отримує додаткові аргументи для своїх вимог.
Останні заяви Орбана щодо України
- До цього Віктор Орбан заявляв, що перемога Трампа призведе до зміни політики ЄС щодо України та зменшення військової підтримки. Він вже висловлював критику щодо Плану перемоги Зеленського та закликав до переговорів з Росією.
- А на тлі протестів у Грузії через "проросійські вибори" прем'єр-міністр Угорщини подякував уряду країни за те, що "в умовах прагнення до європейської інтеграції не допустили перетворення країни на другу Україну".