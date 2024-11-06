Орбан закликав до перегляду європейської політики щодо України після перемоги Трампа

Віктор Орбан заявив, що Європа повинна змінити підхід до підтримки України після перемоги республіканців у США. Він закликав європейських лідерів обговорити нову стратегію на саміті в Будапешті.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність перегляду європейської політики стосовно України у зв’язку з перемогою республіканців на виборах у США. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Magyar Nemzet.

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Що сказав Орбан щодо України

Виступаючи на саміті тюркомовних держав у Бішкеку, Киргизстан, він наголосив на важливості змін. Орбан зазначив, що зміна влади в Америці ставить під питання спроможність Європи самостійно підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому плані.

Зверніть увагу! Орбан підкреслив, що Європа потребує нової стратегії, а перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені вже на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Будапешті.

Прем’єр також висловив занепокоєння щодо майбутнього кредиту для України на суму 50 мільярдів євро, який мав бути спільно профінансований Європейським Союзом і США, згідно з домовленостями G7.

Орбан неодноразово критикував підхід ЄС до війни в Україні, стверджуючи, що стратегія Європи не є ефективною. На тлі заяв Дональда Трампа про бажання завершити війну Орбан отримує додаткові аргументи для своїх вимог.

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